Asgari ücrete zam geliyor! Yeni rakam ne olacak?

Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmıştı. Şimdi milyonlarca kişi Aralık ayında belli olacak yeni asgari ücreti bekliyor.

Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem, asgari ücretin bugüne kadar artışlarına bakıldığında bir önceki yılın enflasyon rakamının 3-7 puan üzerinde tespit edildiğinin görüldüğünü söyledi ve şöyle devam etti:

"2022 yılında asgari ücret uzun bir aradan sonra Temmuz ayında da artış gördü. Böylece yıllık artış yüzde 90'ı bulurken enflasyonun da üzerinde bir rakam ortaya çıktı.

Yeni yılın asgari ücretinin de yine enflasyon üzerinde güçlü bir artışla belirlenmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program hedefi dikkate alındığında asgari ücretin 5.500 TL'den en az 7.500 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Bunun üzerine çıkacak formüller de bulunuyor. Ancak yeni asgari ücret artışına Aralık ayında toplanacak olan komisyon karar verecek. Komisyon alım gücünü ve enflasyon rakamları ile geçim endeksini dikkate alarak karar verecek. Asgari ücretteki artış diğer çalışanların da maaşlarını yukarı çekecek etki yapacak.

Ayrıca 2022'de kaldırılan vergilerin de yine 2023'de de alınmaması uygulanmasının devam etmesi bekleniyor.

Böylece asgari ücretlilerden ve diğer çalışanların asgari ücret kadarki gelirlerinden gelir ve damga vergisi alınmıyor."