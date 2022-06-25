2022 yılı için asgari ücrete yüzde 50’lik bir zam yapıldı. Ancak enflasyon sebebiyle çalışanlar ek zam beklentisine girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zam kararına ilişkin gelecek haftayı işaret etti. Peki, asgari ücrete kesin zam gelir mi?

Asgari ücrete temmuzda yüzde kaç zam yapılacak?

Asgari ücrete ocak ayında yüzde 50 zam yapıldı. Çalışanlar 4 bin 253 TL maaş alıyor. Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa maaşlar 4954 liraya yükselecek. Yüzde 45'lim bir zam gelirse maaşlar 6 bin 166 TL'ye yükselecek.

Akşam Gazetesi Yazarı Turhay Güler, Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında asgari ücrete temmuz ayında yapılması beklenen ek zamma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Eray Güçlüer, "Devletin bu noktada büyük bir mücadele içinde olduğunu biliyoruz. Ankara'da inanılmaz bir çaba var. Şu anki enflasyon rakamlarını da değerlendirirsek asgari ücretin 6000 TL olacağını düşünüyorum" dedi.

Bakan Bilgin ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sadece kamu çalışanlarımızı, memurlarımızı mı? Hayır. İşçilerimizi de emekli işçilerimizi de aynı şekilde koruyacağız. Çalışan emekçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. Önceki hafta işçi sendikalarımızla bugün sabah da işveren sendikalarımızla görüştük. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığında, önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız. Emekçiler şunu bilsinler, Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek, enflasyonun tahribatını da onaracak" dedi.