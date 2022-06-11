Asgari ücrete temmuz zammı yapılacak mı? Temmuzda asgari ücret ne kadar artacak?

2022 yılı asgari ücret aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna duyrulmuştu. Buna göre, asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon rakamların ardından çalışanlar asgari ücrete ek zam yapılmasını beklemete. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'den gelen açıklamalar sonrası milyonlarca asgari ücretli çalışan temmuz ayında aynen memur ve emekli gibi maaşlarına enflasyon zammı beklemekte.

Temmuzda asgari ücrete zam var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran'da yapılan Kabine toplantısı sonrasında, "Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz” ifadelerini kullandı. Temmuz ayı ile birlikte emekliler ve memurlar başta olmak üzere birçok kesimin gelirinde artış olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranı kadar artış yapılırken memur ve memur emeklileri enflasyon farkıyla birlikte toplu sözleşme artışı alacak. Bakıldığı zaman da artış oranlarının yüzde 40 civarında olacağı öngörülüyor. Yine kamu işçilerine de toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı verilecek.

Bunun yanında sosyal ödemeler de memur maaşlarına gelecek artış oranında zamlanacak. Engelli maaşları, yaşlı aylıkları, evde bakım parası böylece yükselecek. Aynı zamanda bir refah artışı beklentisi de bulunuyor. Ayrıca asgari ücret için de Temmuz ayında bir güncelleme olup olmayacağı merak ediliyor. Yapılan açıklamalara bakıldığında bu konuda 6 aylık enflasyon oranının görülmesiyle bir değerlendirme yapılacağını öğreniyoruz. Eğer ara zam yapılması kararı alınırsa asgari ücret komisyonunun toplanması gerekecek. O yüzden Haziran enflasyonu burada hem ek artışlar için hem de asgari ücret güncellemesi için belirleyici olacak.

Asgari ücrete temmuzda enflasyon farkı var mı?

Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam hesaplarından bir tanesi de 'Enflasyon farkı' olarak öne çıktı. Net asgari ücret için 'Olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi masada bulunuyor. Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen yüzde 39,67 oranında 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse; net asgari ücretin 5.940,72 liraya çıkması bekleniyor. Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı yani, Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç olacak.