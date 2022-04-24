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Ekonomi Asgari ücrete ne zaman zam yapılacak? Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı?
Ekonomi

Asgari ücrete ne zaman zam yapılacak? Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin temmuzda asgari ücrete yeni bir zamın olmayacağını söyleyerek "Asgari ücrete temmuz zammı diye bir gündemimiz yok" ifadesini kullansa da AK Parti’den asgari ücrete ek zam konusunda umut verici açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki asgari ücrete ne zaman zam yapılacak? Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı? Asgari ücret temmuzda artacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-04-24 09:37:00 - 2022-04-24 09:38:09
Asgari ücrete ne zaman zam yapılacak? Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuzda asgari ücrete yeni zam olup olmayacağına ilişkin noktayı koyarak, “Asgari ücreti önümüzdeki aralıkta yeniden gündeme alırsak o tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye'nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim" demişti. AK Pati’den asgari ücrete zam konusunda umut verici açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

Temmuzda asgari ücrete zam olacak mı?

Maaşlarla ilgili çalışmaların hızla devam etiğini söyleyen  AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, "Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde elinden gelen tüm imkanları şu ana kadar sarf etti ve sarf etmeye devam ediyor. Bilindiği gibi asgari ücretle ücretli kesime yapılan iyileştirmeler son derece hızlı bir şekilde hayata geçirildi. İnşallah bundan sonraki dönemde de bu fiyat artışları ve dünyanın maruz kaldığı bu enflasyon oranları göz önünde bulundurularak en kısa zamanda tekrar iyileştirmeler yapılacaktır" dedi. 2022 asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapılarak net asgari ücret 4 bin 250 TL olmuştu.

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