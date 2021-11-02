Her sene olduğu gibi yıl sonu yaklaşırken milyonlar nefesleri tuttu ve asgari ücret zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret ne kadar olur? Bu yıl asgari ücret 3500 lira olur mu?

Asgari ücrete ne kadar zam var? 2022 asgari ücret AGİ tutarı

Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Konu hakkında açıklamalar da gelmeye başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu. Demiröz, “En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek” dedi.

Demiröz, “İşçi kesimi ile yapılacak pazarlığın Kasım ayı sonuna kadar bitirilmesi gerekiyor. İşçi kesiminin beklentisi oldukça yüksek; yüzde 50'yi buluyor” ifadelerini kullandı.

Bu arada kulislerde de pek çok tahmin konuşuluyor. Asgari ücrete enflasyonun 5-6 puan üzerinde zam yapılması bekleniyor. 5-6 puan üzerinde zam yapılması halinde net asgari ücretin 3.447,60 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında dört önemli toplantı gerçekleştirecek. Son toplantının ardından asgari ücret ve AGİ oranı açıklanacak.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL