  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asgari ücrete ne kadar zam var? 2022 asgari ücret AGİ tutarı
Ekonomi

Asgari ücrete ne kadar zam var? 2022 asgari ücret AGİ tutarı

Asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Milyonlar “Asgari ücret ne kadar olacak?” sorusuna cevap arıyor. Peki, asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zam oranı 2022

Yeniakit Publisher
2021-11-02 10:43:00 -
Asgari ücrete ne kadar zam var? 2022 asgari ücret AGİ tutarı

Her sene olduğu gibi yıl sonu yaklaşırken milyonlar nefesleri tuttu ve asgari ücret zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret ne kadar olur? Bu yıl asgari ücret 3500 lira olur mu?

Asgari ücrete ne kadar zam var? 2022 asgari ücret AGİ tutarı

Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Konu hakkında açıklamalar da gelmeye başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücret konusunda açıklamalarda bulundu. Demiröz, “En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek” dedi.

Demiröz, “İşçi kesimi ile yapılacak pazarlığın Kasım ayı sonuna kadar bitirilmesi gerekiyor. İşçi kesiminin beklentisi oldukça yüksek; yüzde 50'yi buluyor” ifadelerini kullandı.

Bu arada kulislerde de pek çok tahmin konuşuluyor.  Asgari ücrete enflasyonun 5-6 puan üzerinde zam yapılması bekleniyor. 5-6 puan üzerinde zam yapılması halinde net asgari ücretin 3.447,60 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında dört önemli toplantı gerçekleştirecek. Son toplantının ardından asgari ücret ve AGİ oranı açıklanacak.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar    268,31 TL

Evli eşi çalışmayan           321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışan   268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               456,12 TL

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de yeni skandal patladı...
Gündem

CHP'de yeni skandal patladı... "Sözün bittiği yerdeyiz" deyip paylaştı

CHP'li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, büyük marketlerin son kullanma tarihleri geçmiş olan ürünlerini ihtiyaç sahibi ailelere destek ..
WhatsApp'ta yeni dönem! İlk geri ödemeler yapıldı
Teknoloji

WhatsApp'ta yeni dönem! İlk geri ödemeler yapıldı

WhatsApp ödemelerinde yeni bir dönem başlıyor. Whatsapp Payment'a yeni bir özellik geliyor. Kısıtlı sayıda kullanıcının hizmetine açılan öze..
PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: Bize defalarca dayatmalarda bulundular
Gündem

PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: Bize defalarca dayatmalarda bulundular

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, örgütün arkasında Avrupa'nın olduğunu itiraf etti. Avrupa'nın kendilerine 'çatışmayı kesme..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay