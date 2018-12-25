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Asgari ücrete Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin 2 bin 20 TL olarak belirlediği 2019 asgari ücret miktarı için ilk açıklamasını yaptı.

25 Aralık 2018 Salı 15:33
Asgari ücrete Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücrete dair açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, "AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak oyları ile 2019 bütçesi kabul edildi. Bu bütçe vatandaşa bir şey getirmiyor. 2 bin 20 lira açıklamışlar. Neden 2 bin 200 lira değil?" diye konuştu.

"2 bin 200 TL uygulayacağız"

Sık sık ellerinde bulundurdukları belediyelerdeki çalışanların maaşlarını ödeyemediği için işçiler tarafından protesto edilen CHP, hükümetin asgari ücretini beğenmedi, kendilerinin net 2 bin 200 TL vereceklerini söyledi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "2 bin 200 lirayı CHP'nin bütün belediyelerinde uygulayacağız. Ocakla Mart arasındaki farkı onlara ödeyeceğiz. Hiçbir işçinin kılına dokunmayacağız. Yarın kazandığımızda bir işçinin işine son verirse o işçi beni bulsun. Beraber gideceğiz ve o işçi işine geri dönecek." ifadelerini kullandı. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 15:33
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. asgari ücret
  3. TBMM

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