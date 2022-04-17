Asgari ücrete ikinci zam var mı? Temmuzda asgari ücret ek zammı olacak mı?

AK Parti'den gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete yıl içinde ikinci zam yapılması beklentisi arttı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete temmuzda zam geleceğine ilişkin çıkan iddialara “Tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Vedat Bilgin asgari ücrete ek zam açıklamasında şunları dile getirdi: "Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor.

Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır."