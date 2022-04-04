Asgari ücrete enflasyon farkı olacak mı? Temmuzda asgari ücrete zam var mı?

Asgari ücret 2022 yılı için net 4 bin 250 TL oldu. Hem kur fiyatının yükselmesi hem yüksek enflasyon rakamları hem de Rusya-Ukrayna savaşı neticesinde petol fiyatları başta olmak üzere akaryakıt fiyatları ve gıda fiyatlarının yükselmesi asgari ücretli vatandaşların temmuzda asgari ücrete ek zam beklentisini doğurdu.

Asgari ücrete ek zam yapılabileceğine ilişkin AK Parti'den gelen olumlu açıklamalar sonrası milyonlarca asgari ücretli çalışan ek zam umunuda kapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuzda ek zam artışı beklenen asgari ücret zammıyla ilgili “Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz.” ifadelerini kullanmıştı.

Mart ayı enflasyon rakamları!

Asgari ücret zammı artışı başta olmak üzere memur ve memur emeklisi maaşlarınının hesaplanmasında büyük rolü olan enflasyon rakamları açıklanmaya devam ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ise, enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 5,46 artarken, yıllık bazda yüzde 61,14'e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının yüzde 61'in üzerinde gelmesi hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "ABD dünyanın en zengin ülkesi tarihinde görülmemiş enflasyonu yaşıyor. Almanya geçtiğimiz 7.3 aylık enflasyon açıkladı. Türkiye’de de enflasyon çok yüksek. Enflasyonla mücadele etmek birinci görevimiz öncelikli hedefimiz ama bugünkü dünya konjektürünün Türkiye’ye yüklediği bir mesele olarak boyutu görmek lazım" dedi.

Asgari ücrete enflasyon farkı olacak mı?

Temmuzda asgari ücrete zam var mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammına ilişkin de konuştu. Bakan Bilgin, şunları söyledi “Türkiye'nin bütün zorluklarına rağmen önemli adımlar attık. Enflasyona karşı işçi ve emekçileri korumak bizim görevimizdir. Kısa sürede tarihsel adımlar atıldı. Türkiye'de asgari ücrette yapılan düzenleme. Enflasyon yüzde 36'yken yüzde 50'lik pozitif bir reel ücret artışı gerçekleştirdik. Bugünkü enflasyonist ortam dikkate alındığı zaman bunu muhtelif şekillerde yorumlamak mümkündür ama inkar edilemez. Bizim bu süre içerisinde yaptığımız şey Asgari Ücret vergi dışı bırakılsın. Türkiye'nin tarihinde bir ilk gerçekleşti ve bu gerçekleşti."