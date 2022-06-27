Asgari ücrete ek zam bugün açıklanacak mı? Asgari ücrete temmuzda ek zam olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Kabine toplansında masada olacak konular arasında temmuzda emekli ve memurlara yapılacak zam, bayram tatilinin kaç gün olacağı, asgari ücrete ne oranda zam yapıcağının yanında iç ve dış gelişmeler.

Asgari ücrete temmuzda ek zam var mı?

Kabine Toplantısı’nda asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağı kesinlik kazanması beklenirken taraflarla görüşmeler yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin bir sunum gerçekleştirecek. Emekli ve memura ek zam, enflasyonla mücadele gündeme gelecek konulardan biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asgari ücret ek zamma yönelik Kabine toplantısı sonrası bir açıklama yapması bekleniyor.

Asgari ücret temmuz zammı ne zaman açıklanacak, belli olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı 16 Haziran'da AK Parti Genel Merkezi'nde kabulünün ardından gündeme yerleşen asgari ücrette artış beklentisi çalışma hayatını hareketlendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Önceki hafta sendikacılarımızla, işçi sendikalarıyla, bugün işveren sendikalarımızla görüştük. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığı zaman önümüzdeki hafta başında veya hafta ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağız" dedi. Hak-İş'ten konuya ilişkin çağrı geldi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücretin sembolik hale geldiğini söyleyip, enflasyonun üzerinde bir artış yapılmasını talep etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri arasında yer alan İşçi ve işveren temsilcileri kendi aralarında da toplantı yaptı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ekonomideki gelişmeler ve çalışma hayatına etkilerini ele aldı.

Net asgari ücret ne kadar?

Şuan asgari ücret net 4 bin 253 lira. 2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.