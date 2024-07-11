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Ekonomi Asgari ücrete ara zam gelecek mi? AK Parti'den son açıklama
Ekonomi

Asgari ücrete ara zam gelecek mi? AK Parti'den son açıklama

Yeniakit Publisher
2024-07-11 10:41:00 -
Asgari ücrete ara zam gelecek mi? AK Parti'den son açıklama

En düşük emekli aylığının artırılması kapsamında yapılacak çalışma için bugün kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Asgari ücretlinin ise ara zam beklentisi devam ediyor.

En düşük emekli aylığının artırılması kapsamında yapılacak çalışma için bugün kritik bir toplantı gerçekleştirilecek. Asgari ücretlinin ise ara zam beklentisi devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun tekliflerine ilişkin genel bilgilendirme için TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleşirdi. Gazetecilerin sorusu üzerine Güler, asgari ücrete ara zam olmayacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde "Asgari ücrette herhangi bir artış olmayacak" demişti.

Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Bir gazetecininin "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz" yanıtını vermişti.
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Yorumlar

Vatandas

Endusik emekli maaşı artırıyor diğerleri neden artmıyor adam az prim ödemiş prim gün sayısı az maaşı düşük bunlara zam varda diğer emeklilere ve asgari ücrete neden yok seyyanen verilsin
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