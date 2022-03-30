Asgari ücrete 1 Temmuz’da yeni zam olacak mı? Asgari ücrete temmuzda zam olur mu?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'ndan asgari ücret için son dakika açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu değerlendirilecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da asgari ücrete ikinci zam sinyali gelmişti. Başkan Erdoğan, "Yıl ortasında asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme, bir zam olur mu? sorusuna, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." şeklinde açıklamıştı.

MHP Milletvekili Sancaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirterek, "Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar maaşlara zam yapılacak" demişti.