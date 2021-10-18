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Ekonomi Asgari ücret zammında masadaki rakam ortaya çıktı
Ekonomi

Asgari ücret zammında masadaki rakam ortaya çıktı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 17,63 olarak açıkladı. Merkez Bankası'nın tahmini baz alındığında asgari ücretlilere en az yüzde 22 oranında zam gelmesi öngörülüyor. Bu rakama göre 2022 yılında net asgari ücretin 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 23:44:00 -
Asgari ücret zammında masadaki rakam ortaya çıktı

2022 asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl aralık ayında toplanıyor. 4 kez toplanan komisyon nihai kararını açıklıyor. Görüşmelere az bir süre kala asgari ücret zammına ilişkin tahminler de dile getirilmeye başlandı. Görüşmelerde enflasyon belirleyici rol oynayacak.

Yüzde 22 zam bekleniyor

Geçtiğimiz yıllarda enflasyona göre belirlenen asgari ücretin bu yıl da aynı şekilde hesaplanması bekleniyor. Merkez Bankası anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 17,63 oldu. Bu rakamdan yola çıkılırsa şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışı enflasyonun 5-6 puan üzerinde olacağını ön görülebilir. Bu da asgari ücret artışının en az yüzde 22 civarında olacağını gösteriyor.

3 bin 447 lira beklentisi

Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3 bin 447 lira 50 kuruşa çıkması bekleniyor. Burada küçük artış ve inişlerle bakıldığında net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını tahmin ediliyor.

Asgari ücret nasıl belirlenir?

Her biri yasa gereği beş işçi, işveren ve devlet temsilcisinden oluşan 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemektedir. Türk-İş bu komisyonda işçi tarafını temsil ederken, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TİSK, işveren tarafı adına masaya oturuyor.

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