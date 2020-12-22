Asgari ücret zammı son dakika zam pazarlığı

Asgari ücreti belirlemek üzere 2021 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 4 Aralık’ta gerçekleştirdi. Komisyon ikinci toplantısını ise 15 Aralık’ta 22 Aralık’ta ise üçüncü toplantısını yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021 yılı asgari ücret önerisini görüştü. TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak açıkladı.

Asgari ücret ne kadar?

TÜİK’in açıkladığı asgari ücret zam teklifini Türk-İş kabul etti mi? soruları merak ediliyordu. Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısını konfederasyonun ev sahipliğinde çevrim içi yaptığı anımsatıldı. Toplantıda, Türk-İş heyetinin görüş ve taleplerini sunmasının ardından TÜİK temsilcisinin bekar bir işçinin asgari geçim tutarına dair rakamları paylaştığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

Asgari ücret zammı yeterli mi?

"Bir işçinin asgari geçim tutarı, bizim görüşmelerde önem verdiğimiz bir göstergedir. Bugün TÜİK, bekar bir işçinin asgari geçim tutarını ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak açıkladı. Kasım ayına ait bu rakamlar, ülke gerçeklerini kesinlikle yansıtmıyor. Aralık ayı ve gelecek yıl enflasyon verisi göz önünde bulundurulduğunda, bu rakamların daha da düşük kalacağı ortada. TÜİK'in açıkladığı rakamın sadece bekar bir işçi için geçerli olduğuna dikkati çeleriz. Mevcutta aylık 2 bin 324 lira olan asgari ücretle geçinilmediğini işverenler de hükümet de gayet iyi biliyor. Görüşmelerin başından beri dile getirdiğimiz insan onuruna yakışır bir ücret. Bunu savunmaya devam ediyoruz. TÜİK'in bugün açıkladığı rakamlar, maalesef çalışanların beklentilerinin altında kaldı."