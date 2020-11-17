Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücretli çalışan sayısız işçinin merak ettiği konu asgari ücret zammı oldu. Aralık ayında gelecek 2021 zam oranlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başkanlığında toplanacak sendikalar ve sivil toplum örgütlerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu tarafından alınan karar sonucunda 2021 asgari ücret zam miktarı duyurulacak. Asgari Ücret Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte, detaylar…

2021 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca asgari ücretli çalışan, Asgari Ücret Komisyonu'nun belirleyeceği zam oranını merak ediyor. Verilecek karar neticesinde 2021'de maaşlara yansıyacak zam oranı da netleşmiş olacak. 2019 yılı aralık ayında alınan kararla asgari ücretler net 2 bin 324 lira 709 kuruş ve brüt 2 bin 943 lira olarak belirlenmişti. Bunun yanında asgari ücrete yapılacak zam ile Asgari Geçim İndirimi (AGİ), işsizlik ödeneği ve çalışanların tazminatı da bu oranlara göre belirlenmektedir. Fakat 2021 yılı asgari ücret zammıyla alakalı henüz net bir orana dair açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl görüşmeler neticesinde yüzde 15.03 zam yapılmıştı.

2021 yılı için belirlenecek olan zam miktarı yine aralık ayında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başkanlığında toplanacak sendikalar ve işveren sivil toplum örgütlerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu tarafından bildirilecek.