Asgari ücret zam oranı belli oldu

TÜİK, asgari ücret için yapılan üçüncü toplantıda asgari ücretin 2 bin 792 lira olmasını önerdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü toplantısını yaptı. Asgari ücret son toplantıda netlik kazanacak. TÜİK geçtiğimiz yıl bir işçinin aylık gıda harcama tutarını hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2.086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL olarak açıklamıştı. TÜİK'e göre ağır statüdeki bir işçinin geçim maliyeti yıllık yüzde 5.4 arttı. 2019 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12 seviyesinde olmuştu. 2020 yılı asgari ücret net 2 bin 324 TL olmuştu.