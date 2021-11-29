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Ekonomi Asgari ücret zam açıklaması son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Asgari ücret zam açıklaması son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması

Asgari ücret ne kadar olacak son dakika | Milyonların gözü kulağı asgari ücret zammında. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bir değerlendirme geldi. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması son durum

Yeniakit Publisher
2021-11-29 14:13:00 -
Asgari ücret zam açıklaması son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması

Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı 2022 yılında maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Bu sebeple milyonlar sık sık yeni bir gelişmenin olup olmadığını araştırıyor. Konu hakkında son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değerlendirmelerde bulundu. Peki, asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret zam açıklaması son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için, “Görüşmelerin akışına göre inşallah biz de kararımızı hayırlısıyla vereceğiz. Asgari ücret arttı diye işçi çıkarma gibi bir durumla karşılaşacağımızı da zannetmiyorum. Biz alt gelir grupları başta olmak üzere milletimizin bütün kesimlerinin hayat şartlarını iyileştirmek için mücadele ediyoruz. İstenmeyen durumların oluşmasını engellemek için elimizdeki araçları kullanırız. Kimsenin mağdur olmasına müsaade etmeyiz” dedi.

 

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