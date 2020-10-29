Asgari ücret yeni yılda ne kadar artacak? 2021'de asgari ücret miktarı

Asgari ücret zammında enflasyon oranı etkili oluyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporu toplantısında yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.9’dan yüzde 12.1’e yükselttiklerini açıklamıştı.

2020 yılı için asgari ücret tutarı net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendiğini söyledi. Bakan ayrıca "İşletmelere 75 lira asgari ücret desteği sağlayacağız" dedi.

Asgari ücret yeni yılda ne kadar artacak?

2020 yılında olduğu gibi 2021 yılı içinde zam oranı yüzde 15 olarak uygulanırsa, şu anda 2.324 TL olan asgari ücret 2021 yılnda 2.672 liraya yükselecek. Ancak bu rakamlar tahmini olup, komisyondan çıkacak açıklamaları beklemekte fayda var.