Asgarî ücret tespit maratonu başlıyor

Nevzat Orbay

Enflasyonun yükselmesi nedeniyle işçi kesimi halen bin 603 lira olan net asgari ücretin 2 bin liranın üzerine çıkartılmasını istiyor. İşveren kesimi ise devletin verdiği 100 liralık asgari ücret desteğinin kaldırılmasıyla daha pazarlık masasına oturmadan maliyetlerinin yüzde 5 arttığını savunuyor. Çalışanlar açısından esas risk ise asgari ücretin 2016 öncesinde olduğu gibi yıllık değil, 6’şar aylık dönemler halinde artırılması. Asgari ücret 6 ayda bir artırılırsa, ocak ayındaki ücret üzerinden hesaplanan asgari geçim indirimi (AGİ) konusunda çalışanların kaybı olacak.

Tespit komisyonunda asgari ücretli çalışan

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, gelecek yıl uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ay aralık ayında en az 4 toplantı yaparak ay sonuna doğru çalışmalarını tamamlaması bekleniyor. Komisyonda işçi, işveren ve devlet 5’şer üye ile temsil ediliyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alıyor. Komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Bu yıl TÜRK-İŞ temsilcileri arasında ilk defa bir asgari ücretli işçi de yar alacak.

“Tek seferlik artış çalışanların lehine”

İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Resul Kurt, belirlenecek asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olmasının beklendiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Asgari ücretin en az 2 bin TL olması yönünde işçi kesimi temsilcilerinin talepleri var. İşveren tarafının da özellikle 2016 yılında asgari ücretteki yüzde 30’luk artışla birlikte uygulanan 100 TL’lik desteğin 2019 yılı için de verilmesi yönünde talepleri bulunuyor. Asgari ücrette yaklaşık yüzde 25’lik bir artış beklentisi mevcut. Bu da ortalama olarak 2 bin TL’ye karşılık geliyor.

AGİ de belirleyici olacak

Bugün bin 603 liralık asgari ücret üzerinde hesaplama yapıldığında bunun karşılığı AGİ (Asgari geçim indirim) dahil 2 bin liraya geliyor. Yıllık asgari ücret artışı yapılacağını düşünüyorum. İki seferlik artış olsa bile, birinci dönem bin 850 lira civarında, ikinci dönemde ise 2 bin lirayı geçemeyeceği kanaatindeyim. Çalışanlar açısından AGİ’nin yüksek belirlenebilmesi için ocak ayındaki artışın yüksel olması daha önemli. Çünkü çalışanlara ocak ayındaki ücreti üzerinden AGİ iadesi yapılıyor. Dolayısıyla ocak ayından geçerli olacak yüksek oranlı bir artış, çalışanlar açısından daha avantajlı olarak görülüyor.”