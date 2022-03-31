Asgari ücret temmuz zammı son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi: Asgari ücrete ek zam var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle temmuz zammına yönelik bir son dakika açıklamasıda bulundu.

Asgari ücrete temmuzda zam var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuzda asgari ücrete zam olup olmayacağına ilişkin konuya şu açıklamalarıyla cevap verdi. "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti Aralıktır.

Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız. Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz. Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, asgari ücrete bir daha bakılması gerektiğini vurgulayarak "Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete iki kez zam yapılabileceğini söyleyerek asgari ücret temmuz zamına yönelik ilk fitili yakmıştı. Cahit Özkan, "Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" demişti.