Asgari ücret temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Temmuz emekli memur asgari ücret enflasyon farkı ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına Temmuz zammına ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Kameraların karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve emeklileri sevindirecek bir haber verdi. Bakan Vedat Bilgin şu açıklamalarda bulundu: "Emekli işçilerimizi de koruyacağız. Çalışan işçilerimizi de korumak bizim görevimizdir. İşçi sendikaları, işveren sendikalarıyla görüştüm, çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta başında ya da ortasında bunu da kamuoyuyla paylaşacağım. Türk devleti söz verdi, onları enflasyona ezdirmeyecek. Biz yüzde 50'nin üzerinde asgari ücreti artırdık. Aralık sonu yaptığımız güncelleme enflasyon nedeniyle unutuldu. Bunun işsizliğe neden olacağı iddia edildi ama öyle olmadı. Biz ekonomideki bütün gelişmeleri sosyal politikalarla destekledik. 3600 ek gösterge meselesini bütün çalışanlara ve gruplara yaydık. 5.3 milyon kamu çalışanı bu düzenleme ile ek haklara sahip oldu."

2022 ilk altı aylık enflasyon farkı ne kadar?

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 oldu. Merkez Bankası’nın yüzde 3,77 beklentisinin de yansımasıyla enflasyon farkı olarak memur ve emekli maaşlarına yüzde 40'a yakın zam yapılması bekleniyordu.