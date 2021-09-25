Milyonların gözü kulağı asgari ücret zammında. Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını, zam oranının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, asgari ücrete kaç lira zam yapılacak?

Asgari ücret tahminleri | Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Yıl sonuna yaklaştıkça asgari ücretli çalışanlar maaşlarına uygulanacak zam oranını araştırmaya başladı. Asgari Ücret Tespit komisyonu 2020 yılının aralık ayında dört önemli toplantı gerçekleştirdi ve maaşlara yüzde 21,56 oranında zam yapıldığını duyurdu. Bu yıl da birinci toplantının aralık ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. 2021 yılında yüzde 21,56'lık oranla asgari ücrete 500 lira zam yapılmış oldu. Zamla birlikte Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmuştu. Kulislerde bu yıl asgari ücretin net 3500 olabileceği konuşuluyor. Süreçle ilgili yeni rakamlar, tahminler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar bir çalışan Asgari Geçim İndirimi olarak 268,31 TL alıyor.

2021 AGİ tablosu

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL