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Ekonomi Asgari ücret tahminleri | Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?
Ekonomi

Asgari ücret tahminleri | Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret ne kadar 2022 | Asgari ücretli çalışan milyonlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırıyor. Peki, asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret ne kadar olur net?

Yeniakit Publisher
2021-09-25 11:13:00 -
Asgari ücret tahminleri | Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Milyonların gözü kulağı asgari ücret zammında. Asgari ücretli çalışanlar maaşlarına yapılacak olan zam oranını, zam oranının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, asgari ücrete kaç lira zam yapılacak?

Asgari ücret tahminleri | Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Yıl sonuna yaklaştıkça asgari ücretli çalışanlar maaşlarına uygulanacak zam oranını araştırmaya başladı. Asgari Ücret Tespit komisyonu 2020 yılının aralık ayında dört önemli toplantı gerçekleştirdi ve maaşlara yüzde 21,56 oranında zam yapıldığını duyurdu. Bu yıl da birinci toplantının aralık ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. 2021 yılında yüzde 21,56'lık oranla asgari ücrete 500 lira zam yapılmış oldu. Zamla birlikte Asgari ücret 2021 yılı için brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olmuştu.  Kulislerde bu yıl asgari ücretin net 3500 olabileceği konuşuluyor. Süreçle ilgili yeni rakamlar, tahminler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar bir çalışan Asgari Geçim İndirimi olarak 268,31 TL alıyor.

2021 AGİ tablosu

Bekar    268,31 TL

Evli eşi çalışmayan           321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışan   268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               456,12 TL

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