Asgari ücret son dakika belli oldu mu? 2020’de asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 2020 bütçesi Meclis’e sunulmasıyla birlikte asgari ücretle çalışanların asgari ücret ve AGİ zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın ilgilendiren asgari ücrete ilişkin zam haberleri 2019 yılının sonuna gelindiği şu günlerde merak edilmeye devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2020 yılına ait asgari ücret zammını belirlemek üzere toplanacak. Geçen yıl yüzde 26 oranında zam yapılan asgari ücret 2020’de ne kadar olacağı sorgulanmakta. 2020 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

2020 asgari ücret görüşmeleri Aralık sonunda başlayacak. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak. Asgari ücret alan çalışanlar 2020’de ne kadar zam yapılacağını araştırırken 2020’de asgari ücrete yüzde 15 enflasyon zammı olarak yapılacağı konuşuluyor. Asgari ücrete yüzde 15 zam oranı, net 2.020,90 TL olan asgari ücreti 303 TL zam ile 2 bin 323 TL’ye çıkartacak. Ancak asgari ücretin ne kadar olacağı Aralık ayında yapılacan olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplatıları sonucu netlik kazanacak.

Asgari ücret kesitsini ne kadar?

Eşi çalışmayan 2 çocuklu bir işçinin ocaktan beri 2 bin 116 TL olan net ücreti de bu ay 2 bin 38 TL'ye, ekimden itibaren de 2 bin 20 TL'ye gerileyecek. Kamuoyunda, asgari ücretle çalışan ve eşi çalışmayan üç çocuklu işçiden vergi alınmadığı biliniyor. Bu durum, 2019 yılı için ilk sekiz aylık dönemde geçerli. Eylül ayından itibaren ise üç çocuklu ve iki çocuklu asgari ücretli işçi vergi ödemeye başlıyor. Dolayısıyla, 2 ve 3 çocuklu işçilerin net ücretleri eylül ayında 78.59 lira azalıyor. Ekim ayında ise eylül ayına göre 2 çocuklu işçinin 17.35 lira, 3 çocuklu işçinin de 30.15 lira kaybı olacak. Gelir vergisi dilimindeki artış dolayısıyla, eşi çalışmayan 3 çocuklu bir işçinin yıllık kaybı 405 TL, 2 çocuklu işçinin 366 TL, 1 çocuklu işçinin de 268 TL oluyor. Eşi çalışan 4 çocuklu işçinin yıllık kaybı ise 405 TL'ye ulaşıyor.