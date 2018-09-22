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Asgari ücret son dakika açıklandı Türk-İş'den 2019 asgari ücret teklifi

İki ay sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonlarca işçinin beklediği Ocak ayından itibaren geçerli olacak 2019 yılı asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak. 1604 TL ücretle geçinmeye çalışan milyonlaraca asgari ücretin gözü kulağı bu toplantıdan çıkacak kararda olacak. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil edecek TÜRK-İŞ'den son dakika 2019 asgari ücret teklifi geldi. Peki Türk-İş Ocak 2019'dan geçerli olacak olan yeni asgari ücretin ne kadar olmasını teklif etti? İşçi kesimi 2019 asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor? İşte Asgari ücret 2019'da son dakika bilgileri...

22 Eylül 2018 Cumartesi 08:50
Asgari ücret son dakika açıklandı Türk-İş'den 2019 asgari ücret teklifi

İki ay sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu milyonlarca işçinin beklediği Ocak ayından itibaren geçerli olacak 2019 yılı asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak. 1604 TL ücretle geçinmeye çalışan milyonlaraca asgari ücretin gözü kulağı bu toplantıdan çıkacak kararda olacak. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil edecek TÜRK-İŞ'den son dakika 2019 asgari ücret teklifi geldi. Peki Türk-İş Ocak 2019'dan geçerli olacak olan yeni asgari ücretin ne kadar olmasını teklif etti? İşçi kesimi 2019 asgari ücretin ne kadar olmasını istiyor? İşte Asgari ücret 2019'da son dakika bilgileri...

TÜRK-İŞ: 2019 ASGARİ ÜCRET PAZARLIĞI 2 BİN TL ÜZERİNDEN BAŞLASIN

Katıldığı bir toplantıda 6 milyon asgari ücretlinin 1603 TL asgari ücretle geçinmeye çalıştığını söyleyen Türk-İş Başkanı Atalay, ”Aralık ayındaki pazarlık 2.000 Lira üzerinden başlasın.” şeklinde konuştu. Aralık ayı sonunda belli olacak yeni asgari ücreti için Türk-İş’ten dikkat çeken çağrı geldi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Aralık ayındaki pazarlık 2.000 TL üzerinden başlasın.” dedi. Aralık sonunda yeni asgari ücret belli olacak. Türk-İş, asgari ücret için ilk çağrıyı yaptı. Başkanı Ergün Atalay, “Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgari ücretli bin 603 lira asgari ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın” dedi. Ergün Atalay, domatesin 5 TL, üzümün 7 TL olduğunu, 1.5 ay önce 22 TL olan yağın da 40 Lira’ya çıktığını ifade etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 08:50
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