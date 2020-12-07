Asgari ücret net belli oldu son dakika 2021 asgari ücret zammı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak-31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücret zam oranını belirlemek için çalışmalarına 4 Aralık’ta başlaldı. Komisyon ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde 15 Aralık'ta gerçekleştirecek. Üçüncü toplantı da Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta yapacak. Milyonlarca çalışan asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak ederken DİSK asgari ücret net fiyatı açıkladı.

Asgari ücret net ne kadar?

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2021 yılı asgari ücretin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini açıkladı. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Karaköy'de TMMOB Büyükkent Şubesi'nde düzenledikleri toplantıyla asgari ücret raporunu açıkladı.

Asgari ücret ne kadar?

DİSK 2020 yılı asgari ücret net 3 bin 200 TL olmasını talep etmişti. TÜRK-İŞ asgari ücretin en az 2 bin 578 TL, TİSK ise en fazla 2 bin 262 TL olmasını istemişti. 2020 yılı asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 2.943 TL, aylık net 2324,70 TL, günlük brüt 98,10TL olarak belirlenmişti.

AGİ ne kadar?

AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar)2.324,70 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan)2.368,85 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu)2.401,96 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu)2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu)2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu)2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu)2.479,21 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan)2.324,71 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu)2.357,81 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu)2.390,92 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu)2.435,07 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu)2.457,14 TL

AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 5 çocuklu)2.479,21 TL