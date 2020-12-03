Asgari ücret ne zaman açıklanacak? | Asgari ücret 3 bin lira mı olacak?

Asgari ücret ne zaman belli olacak? Aralık ayıyla birlikte milyonlarca kişi asgari ücret zammının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zam oranı; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı toplantılar sonucunda belli oluyor. Aralık ayı içerisinde yapılar dört toplantı sonucunda zam oranı belli oluyor. Peki, 2021 asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde 4 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Yeni asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret 3 bin lira mı olacak?

Asgari ücret zammı belli olmadı ancak tahminler kulislerde konuşuluyor. Asgari ücret zam tahminleri şöyle:

Asgari ücrete yüzde 8 zam yapılırsa: Brüt 3.178 TL, net 2510 TL

Asgari ücrete yüzde 9.4 zam yapılırsa: Brüt 3.200 TL, net 2.542 TL

Asgari ücrete yüzde 12.1 zam yapılırsa: Brüt 3.299 TL, net 2.605 TL

Asgari ücrete yüzde 12.4 zam yapılırsa: Brüt 3.308 TL, net 2.612 TL

Asgari ücretin 3 bin lira olup olmayacağı merak konusu. Bu konu hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamalarda bulundu. Akşener, "Devletimiz, çalışanımızın gelir vergisini ve SGK primini üstlensin. Böylece, asgari ücretle çalışan vatandaşımızın eline, net 3000 lira geçerken, işverene olan maliyeti ise 3458 lira olmaya devam etsin. Yani; çalışanımızın eline geçen asgari ücreti, 2325 liradan, 3000 liraya çıkaralım. Ama işverene olan maliyetini de arttırmayalım. Ayrıca, bu düzenleme sadece asgari ücretliyi kapsamasın. Asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların da, asgari ücretten doğan SGK primini ve gelir vergisini devlet üstlensin” dedi.