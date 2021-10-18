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Ekonomi Asgari ücret ne olur? AGİ 2022 kaç lira oldu?
Ekonomi

Asgari ücret ne olur? AGİ 2022 kaç lira oldu?

Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Asgari ücretli çalışanlar 2022 yılında maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı tahminleri | Asgari ücret ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-10-18 00:34:00 -
Asgari ücret ne olur? AGİ 2022 kaç lira oldu?

Asgari ücretli çalışanlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılsonuna yaklaşılırken pek çok kişi "Asgari ücrete ne kadar zam yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Asgari ücret ne olur? AGİ 2022 kaç lira oldu?

Asgari ücret zam oranı tahminleri kulislerde konuşulmaya başlandı. Asgari ücrete enflasyonun 5-6 puan üzerinde zam yapılması bekleniyor. 5-6 puan üzerinde zam yapılması halinde net asgari ücretin 3.447,60 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayı içerisinde dört toplantı gerçekleştirecek. Dördüncü toplantının aralık ayının son haftasında yapılması ve belirlenen rakamın açıklanması bekleniyor. Son toplantının ardından AGİ’de belli olacak.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar    268,31 TL 

Evli eşi çalışmayan           321,97 TL 

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      362,22 TL 

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      402,47 TL 

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      456,12 TL 

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      456,12 TL 

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      456,12 TL 

Evli eşi çalışan   268,31 TL 

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               308,55 TL 

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               348,80 TL 

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               402,47 TL 

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               429,30 TL 

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               456,12 TL

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