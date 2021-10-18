Asgari ücret ne olur? AGİ 2022 kaç lira oldu?
Asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Asgari ücretli çalışanlar 2022 yılında maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücret zammı tahminleri | Asgari ücret ne zaman açıklanır?
Asgari ücretli çalışanlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Yılsonuna yaklaşılırken pek çok kişi "Asgari ücrete ne kadar zam yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor.
Asgari ücret ne olur? AGİ 2022 kaç lira oldu?
Asgari ücret zam oranı tahminleri kulislerde konuşulmaya başlandı. Asgari ücrete enflasyonun 5-6 puan üzerinde zam yapılması bekleniyor. 5-6 puan üzerinde zam yapılması halinde net asgari ücretin 3.447,60 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayı içerisinde dört toplantı gerçekleştirecek. Dördüncü toplantının aralık ayının son haftasında yapılması ve belirlenen rakamın açıklanması bekleniyor. Son toplantının ardından AGİ’de belli olacak.
2021 AGİ ne kadar?
Bekar 268,31 TL
Evli eşi çalışmayan 321,97 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL