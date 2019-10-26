Asgari ücret ne kadar olacak? Türkİş’ten asgari ücret teklifi 2020 asgari ücret son durum

TÜRK-İŞ’den asgari ücret talebi geldi. Asgari ücret zammı son dakika haberleri milyonlarca çalışan tarafından yakından takip edilmekte. 2020 yılının yaklaşmasıyla birlikte çalışanların maaşlarına yapılacak olan asgari ücret zammının ne kadar yapılacağı araştırılıyor. 2020 asgari ücret zammıyla birlikte asgari geçim indirimi yani AGİ de artacak. Yeni yılda 2020’de asgari ücret ne kadar olacak? 2020 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı 2020’de ne kadar olacak? Bütün bu soruların cevabı merak edilirken Asgari ücret zammı için işçilerin temsilen masaya oturancak olan Türk İş’den asgari ücret maaşını ilgilendiren mektup ilgili kurumlara gönderildi.

TÜRK-İŞ’in Hazine ve Maliye Bakanlığına, Siyasi Parti Grup Başkanvekillikleri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına vergi düzenlemeleriyle ilgili mektup gönderdi. Türk-İş mektubunda, “Ücretlilerin üzerindeki vergi yükünün ağırlığı ve olumsuz etkisi, işçinin eline geçen net ücretin, vergi kesintileri nedeniyle, yılbaşına göre geçen sürede giderek gerilemesidir. Ücretli çalışanın bir yandan enflasyon nedeniyle satın alma gücü gerilerken öte yandan artan vergi oranı nedeniyle net ücreti azalmaktadır.” denildi.

“Asgari ücretli yüzde 15’lik dilimden yüzde 20’lik dilime geçiş yapmaktadır”

Türkiye’de aylık brüt 2.558,40 TL olan asgari ücretin neti bekar olan işçi için 2.020,90 TL’dir ve bu tutara asgari geçim indirimi dahildir. Asgari ücretli bir işçi bile yıllık 4.552 TL gelir ve damga vergisi ödemektedir. Evli iki çocuklu bir asgari ücretlinin yılın ilk ayında 2.116,84 TL olan net ücreti yılın son üç ayında 2.008,11 TL’ye gerilemektedir. Asgari ücretli bile, yılın sonlarına doğru yüzde 15’lik dilimden yüzde 20’lik dilime geçiş yapmaktadır. Vergi düzenlemesi ile bu tutar 2.020,90 TL’ye yükseltilmekte ve fakat yılın ilk ayına göre, vergi nedeniyle yine de ücreti gerilemektedir.

TÜRK-İŞ’den asgari ücret talebi

TÜRK-İŞ olarak ücret kazançları bakımından, asgari ücretten alınan verginin kaldırılması temel talebimizi tekrarlamak isteriz. ‘En az geçim indirimi”i’ uygulamasıyla da, belirlenecek tutarın üzerinde bir gelir elde edilmesi sonrasında vergilendirmenin başlaması sağlanmalıdır. Öte yandan, ücret geliri elde eden kişilerin giderlerini ödedikleri vergiden indirememelerinin doğurduğu anayasal eşitlik ilkesine aykırılık halini karşılayabilmek için, tıpkı gayrimenkul sermaye iratlarında olduğu gibi, yüzde 25’lik götürü gider indiriminin yapılması olumlu bir adım olacaktır.