Asgari ücretliler her yıl olduğu gibi sene sonu yaklaşırken maaşlarına yansıyacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Asgari ücret zam tahminleri

Asgari ücret ne kadar olacak tahminler son durum

Asgari ücret zam oranını belirlemek için her sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Komisyon aralık ayı içerisinde dört kritik toplantı yapıyor. Toplantı tarihleri henüz açıklanmadı ancak son toplantının aralık ayının son günlerinde olması bekleniyor.

Asgari ücrete enflasyonun 5-6 puan üzerinde zam yapılması bekleniyor. 5-6 puan üzerinde zam yapılması halinde net asgari ücretin 3.447,60 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar 268,31 TL

Evli eşi çalışmayan 321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,12 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,12 TL