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Ekonomi Asgari ücret ne kadar olacak tahminler son durum
Ekonomi

Asgari ücret ne kadar olacak tahminler son durum

2022 asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Yılın son aylarına girilirken pek çok kişi "Asgari ücret ne kadar olur?" sorusuna cevap arıyor. Peki, asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zam oranı belli oldu mu? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-16 16:42:00 -
Asgari ücret ne kadar olacak tahminler son durum

Asgari ücretliler her yıl olduğu gibi sene sonu yaklaşırken maaşlarına yansıyacak olan zam oranını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olur? Asgari ücret zam tahminleri

Asgari ücret ne kadar olacak tahminler son durum

Asgari ücret zam oranını belirlemek için her sene Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor. Komisyon aralık ayı içerisinde dört kritik toplantı yapıyor. Toplantı tarihleri henüz açıklanmadı ancak son toplantının aralık ayının son günlerinde olması bekleniyor.

Asgari ücrete enflasyonun 5-6 puan üzerinde zam yapılması bekleniyor. 5-6 puan üzerinde zam yapılması halinde net asgari ücretin 3.447,60 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

2021 AGİ ne kadar?

Bekar    268,31 TL

Evli eşi çalışmayan           321,97 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu      362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu      402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu      456,12 TL

Evli eşi çalışan   268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu               308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu               348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu               402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu               429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu               456,12 TL

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