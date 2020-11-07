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Ekonomi Asgari ücret ne kadar olacak? | Asgari ücret zammı 2021
Ekonomi

Asgari ücret ne kadar olacak? | Asgari ücret zammı 2021

2021 asgari ücret zammı son durum | aralık ayına kısa bir süre kala milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına yapılacak olan zammı araştırmaya başladı. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olur 2021 | Asgari ücret ne kadar olur? | Asgari ücret belli oldu mu 2021 | Asgari ücret ne kadar 2021

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:38:00 -
Asgari ücret ne kadar olacak? | Asgari ücret zammı 2021

Asgari ücret ne kadar 2021 | Her sene olduğu gibi bu yılda asgari ücret aralık ayında yapılacak toplantılarla belli olacak. Milyonlarca asgari ücretli çalışan maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını merak ediyor. Peki, 2021’de asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret ne kadar olacak? | Asgari ücret zammı 2021

Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak. 2020 Aralık ayında Asgari Ücret tespit Komisyonu, işçi temsilcileri ve işveren temsilcileri dört toplantıda bir araya gelecek. Toplantılar sonunda aralık ayının son haftası ise asgari ücret zammının açıklanması bekleniyor.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 324 lira 709 kuruş ve brüt 2 bin 943 lira olarak ödeniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, “Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum"dedi.

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