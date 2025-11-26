Asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret zammı tahminleri

Çalışanların merakla beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. 2026’da geçerli olacak yeni ücretin belirlenmesi öncesinde gözler; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrilmiş durumda. Komisyonun Aralık ayında yapacağı görüşmeler, milyonlarca kişinin gelirini doğrudan belirleyecek. Ekonomik veriler, TÜİK’in yıl sonu enflasyon açıklaması ve masaya gelecek refah payı tartışmaları bu yılki zam hesabını daha da kritik hale getiriyor. Peki, asgari ücret ne kadar olur?

Asgari ücret zammı için en güçlü senaryo ne?

Aralık ayında başlayacak görüşmeler öncesinde konuşulan en dikkat çekici ihtimal yüzde 30’luk zam oranı olarak öne çıkıyor. Bu orana refah payının eklenmesi durumunda asgari ücretin 30 bin TL seviyesine yaklaşabileceği değerlendiriliyor. Geçtiğimiz yıl da yüzde 30’luk artış yapılmış olması, bu senaryonun ağırlığını artırıyor.

Komisyon ne zaman toplanacak, süreç nasıl işleyecek?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının başında bir araya gelerek pazarlık sürecini başlatacak. İşçi, işveren ve hükümet taraflarının katılacağı toplantılarda temel belirleyici unsur, TÜİK’in açıklayacağı yıl sonu enflasyonu olacak. Bu veriler ışığında yeni asgari ücret Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere belirlenmiş olacak.

2026 asgari ücret zammında hangi rakamlar konuşuluyor?

2025 yılında net 22.104,67 TL olarak uygulanan asgari ücret için masada çok sayıda zam senaryosu bulunuyor. Yapılan hesaplamalara göre yüzde 20’lik artışta net maaşın yaklaşık 26.584 TL seviyesine ulaşacağı, yüzde 23’lük zamda tutarın 27.188 TL’ye çıkacağı görülüyor. Yüzde 25 zam senaryosu net ücreti 27.630 TL civarına taşırken, OVP’deki yıl sonu enflasyon beklentisiyle örtüşen yüzde 28,5’lik artışta maaşın 28.404 TL’ye yükseleceği hesaplanıyor. Masada güçlü şekilde konuşulan yüzde 30’luk zam oranı, net gelirin yaklaşık 28.735 TL’ye ulaşabileceğini gösteriyor. Daha yüksek senaryolarda ise yüzde 35 artışın net maaşı 29.841 TL bandına, yüzde 40’lık artışın ise 30.946 TL seviyesine taşıyarak ilk kez 30 bin TL sınırının aşılabileceği değerlendiriliyor.

Bakanlıktan süreçle ilgili hangi mesajlar geldi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada sosyal diyalog vurgusu yaparak Komisyon’dan hem çalışanı koruyan hem de işverenin üretim ve istihdam gücünü gözeten bir rakam çıkacağına inandığını belirtti. Bu mesaj, pazarlık sürecinin dengeli bir çerçevede yürütüleceğine işaret ediyor.