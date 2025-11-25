  • İSTANBUL
Dünya

ABD'de Trump anketi: Latin yetişkinlerin kararı kritik! Uyarı geldi...

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD'de Trump anketi: Latin yetişkinlerin kararı kritik! Uyarı geldi...

ABD merkezli Pew Research’ün Trump ile ilgili aldığı kararı duyurdu., Latin Amerikalı yetişkinlerin yüzde 70’inin ABD Başkanı Donald Trump'ı politikalarını onaylamadığı ifade edildi. kritik uyarı niteliğinde olan ankette, Latin yetişkinlerin kararı: yüzde 55’inin “Kesinlikle onaylamıyorum” dediği, Trump’ın politikalarını onaylayanların oranının ise yalnızca yüzde 27 olduğu aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı ABD’de yapılan bir anket onaylamıyor. ABD’de Latin kökenli Amerikalı yetişkinlerin yüzde 70’inin Başkan Donald Trump’ın politikalarını onaylamadığını ortaya koydu.

ABD merkezli Pew Research Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hakkında açıklamalarda bulundu.

 

ABD merkezli Pew Research’ ün iki ulusal ankete dayanan raporuna göre, son seçimlerde muhafazakâr değerler nedeniyle Trump’a destek veren Latin kökenli seçmenlerin desteği belirgin şekilde azaldı.

Raporda, Trump’ın görev performansı hakkında soru yöneltilen Latin Amerikalı yetişkinlerin yüzde 70’inin “Onaylamıyorum”, yüzde 55’inin ise “Kesinlikle onaylamıyorum” dediği belirtildi.

Trump’ın politikalarını onaylayanların oranı ise yalnızca yüzde 27 oldu.

 

Ayrıca raporda, ABD’de yaşayan Latin kökenlilerin, ülkedeki durumlarının geçen yıla kıyasla kötüleştiğini düşündükleri ve yaklaşık 20 yıldır ilk kez bu konuda bu kadar olumsuz görüş bildirdikleri vurgulandı.

Latin Amerikalıların Trump’a desteği haziran ayında yüzde 30 iken, Trump’ın göreve başladığı şubat ayında bu oran yüzde 36 olarak kaydedilmişti.​​​​​​​

