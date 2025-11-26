Ege’de fırtına düzeni bozdu! Ada seferlerinde iptal kararı
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları, Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Yetkililer, hava şartları normale dönene kadar sefer planlarının anlık olarak güncelleneceğini bildirdi ve vatandaşlara duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den saat 08.00 ve 18.00, Bozcaada’dan saat 07.00 ve 17.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 09.00 ve 21.00, Gökçeada’dan saat 07.00 ve 19.00 seferleri yapılacak olup, gün için planlanan diğer tüm seferler iptal edildi.