Ege'de fırtına düzeni bozdu! Ada seferlerinde iptal kararı
Gündem

Ege’de fırtına düzeni bozdu! Ada seferlerinde iptal kararı

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ege’de fırtına düzeni bozdu! Ada seferlerinde iptal kararı

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan olumsuz hava koşulları, Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edilmesine neden oldu. Yetkililer, hava şartları normale dönene kadar sefer planlarının anlık olarak güncelleneceğini bildirdi ve vatandaşlara duyuruları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den saat 08.00 ve 18.00, Bozcaada’dan saat 07.00 ve 17.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe’den saat 09.00 ve 21.00, Gökçeada’dan saat 07.00 ve 19.00 seferleri yapılacak olup, gün için planlanan diğer tüm seferler iptal edildi.

 

