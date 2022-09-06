Asgari ücretli çalışan milyonlar ocak ayı itibariyle maaşlarına ne kadarlık bir zam yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari ücrete yüzde 50 zam yapılır mı?

Asgari ücret ne kadar olacak 2023 | Asgari ücret 8 bin lira olur mu?

2022 Ocak ayı itibariyle asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Enflasyon sebebiyle ilk kez asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapıldı. Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı ve 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471 TL, net 5500,35 TL olarak belirlendi.

Şimdi ise gözler aralık ayına çevrildi. Peki, yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ve memur zammıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz” dedi.

Asgari ücret zam oranı enflasyon rakamlarına bakılarak şekilleniyordu. 2022 yılında asgari ücrete önce yüzde 50 ardından da yüzde 30 zam yapıldı. Bir sonraki zam oranı ise Aralık 2022'de yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından açıklanacak. TÜİK verilerine bakıldığında yıllık enflasyon yüzde 65 olarak gösteriliyor. Kulislerde asgari ücretin ocak ayında 7 bin lirayı aşacağı düşünülüyor.

Çalışanların beklentisi ise asgari ücretin yeni yılla birlikte 8 bin lira seviyelerine yükselmesi. Kulislerde konuşulanlar aralık ayında netleşecek ve yeni asgari ücret yılsonunda ilan edilecek.