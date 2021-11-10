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Ekonomi Asgari ücret ne kadar olacak 2022? Binali Yıldırım’dan asgari ücret teklifi
Ekonomi

Asgari ücret ne kadar olacak 2022? Binali Yıldırım’dan asgari ücret teklifi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, asgari ücret konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? sorusu 2021 yılının sonuna gelinmesi nedeniyle çalışanlar tarafından merak ediliyor. Asgari ücret 2022 ile birlikte AGİ tutarları da değişecek. 2022 AGİ ne kadar olacak, asgari ücrete ne zaman zam yapılacak? sorulara Asgari Ücret Tespit Komisyonu nasıl bir karşılık verecek merek edilirken, Binali Yıldırım, “Fildişi kulelerden aşağı bakarak çözüm üretemeyiz” diyerek asgari ücrete yönelik çözümleri açıkladı. İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 08:11:00 - 2021-11-10 08:11:45
Asgari ücret ne kadar olacak 2022? Binali Yıldırım’dan asgari ücret teklifi

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, asgari ücrete ilişkin alım gücünün azaldığını, özellikle emekli ve nispeten düşük maaşlıların zorlandığın söyleyerek devletin görevi bu duruma tedbir almaktır dedi. Binali Yıldırım “Salgının ekonomiye etkileri çerçevesinde konuşmasını sürdüren Yıldırım, asgari ücretin arttırılması konusunda herkesin mutabık olduğunu çünkü alım gücünün azaldığını, özellikle emekli ve nispeten düşük maaşlıların zorlandığını dile getirerek, "Devletin görevi buna tedbir almaktır. Tedbir alırken de tabii ki işçilik, girdi maliyetlerini daha da artırmak bizim ihracatımızı, ticaretimizi olumsuz etkiler. Bunun da farkındayız. Birbiriyle çelişen konuları ortak akılla ve karşılıklı fedakarlık yaparak çözeceğiz. Bunun yolu da birbirimizi dinlemek, anlamaktan geçiyor. Fildişi kulelerden aşağı bakarak çözüm üretemeyiz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret 2022 ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve Asgari Ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da, 2022 asgari ücret zammının 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zam olacağını ifade etti. "Asgari ücret 4 bin lira olacak mı?" sorusu üzerine Özkan, "Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç, belki bu tarafları gösterebiliyor. Endişe etmeyin diyorum" diyerek cevap verdi. Öte yanda asgari ücret görüşmelerinde işveren tarafıını temsil eden TİSK "İşçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor" açıklaması yaptı. 

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