Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret tahmini zam oranı son dakika belli oldu

Asgari ücret son dakika haberlerini milyonlarca çalışan tarafından yakından takip edilmekte. Zira Türkiye’de asgari ücretle maaş alan milyonlarca işçi 2020’de asgari ücrete yapılacak olan zammı merak ediyor. Yılbaşına iki aya gibi bir zaman kalması nedeniyle asgari ücret zammı , asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücret 2020 zam oranı ne? Asgari ücret 2020 ne kadar olacak, asgari ücret belli oldu mu? 2020’de asgari ücrete yapılacak zam belli oldu mu? Asgari ücrete ne kadar zam yapılır? soruları artık her gün çalışanlar tarafından sorulmakta. İşte yeni yılda Ocak 2020 asgari ücret zam oranları. Enflasyon oranına göre 2020 asgari ücret tahmini zam oranları da belli oldu.

Asgari ücret zammı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 2020 bütçesi Meclis’e sunulmasıyla birlikte asgari ücretle çalışanların asgari ücret ve AGİ zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2020 yılında asgari ücret zam oranını belirleyecek en önemli 3 unsur enflasyon, memur maaşlarına yapılan zam oranı ve kamu işçilerine yapılan zam oranları olacak.

Enflasyon oranına göre 2020 asgari ücret tahmini zam oranları

2019 yılında esas alınan oran ise enflasyon olmuştu. O dönem kur saldırılarının etkisiyle yüzde 20 bandının üzerine çıkan enflasyon rakamları asgari ücretli vatandaşların maaşları için önemli bir kriter oldu. Haber7’nin haberine göre, asgari ücretin şuanda 2.020,90 TL olmasından dolayı asgari ücrete net 161 TL zam yapılacak bu da asgari ücreti 2 bin 181 TL yükseltecek. Asgari ücret belirleme komisyonu masasında ikinci bir zam oranı ise yüzde 8 buçuk olacağı tahmin ediliyor. Şuanda net 2.020,90 olan asgari ücret 172 TL zam ile 2 bin 192 TL olacak. 2019 yılında yapılan cumhurbaşkanlık maaşı zam oranı yüzde 9.06 ile asgari ücret zam oranlarının aynı olmasıyla asgari ücret ile çalışanların aldığı 2 bin 20 TL olan asgari ücret 181 TL zam yapılmış olunacak ve asgari ücret 2020're 2 bin 201 TL’ye çıkması tahmin edilen diğer bir yöntem olarak karşımıza çıkmakta.

Diğer bir oran ise asgari ücrete yapılacak zam oranı yüzde 10 oranında olması durumunda net 2.020,90 TL olan asgari ücreti 202 TL zam ile 2 bin 222 TL’ye yükseltecek. Beşinci olarak asgari ücrete yüzde 12 oranında zam yapılması halinde ise net 2.020,90 TL olan asgari ücret 243 TL zam ile 2 bin 663 TL olacak. Asgari ücrete zam oranı yüzde 15 oranında olması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 15 zam oranı, net 2.020,90 TL olan asgari ücreti 303 TL zam ile 2 bin 323 TL’ye çıkartacak. Asgari ücret ile çalışanlara uygulanacak ilk asgari ücret zam oranı yüzde 8 oranında olması bekleniyor.

Asgari ücret 2020 ne zaman belli olacak?

2020 asgari ücret görüşmeleri Aralık sonunda başlayacak. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç aralık sonu belli olacak.