Asgari ücret ne kadar olacak 2020 asgari ücret son dakika

2020 asgari ücret zammı ne zaman yapılacak? 2020 asgari ücret zammıyla AGİ ne kadar olacak? Ocak ayına yaklaştığımız şu günlerde milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren 2020 asgari ücret net ne kadar olacak? sorusu sorulmaya başlandı. 1 Ocak-31 Aralık 2019 tarihi arasında geçerli olan asgari ücrete yüzde 26 oranında zam yapılarak asgari ücret net 2020 TL olmuştu. Asgari ücret ücret oranı 2020’de ne kadar olacağı, asgari ücret zam ne zaman yapılacak, asgari ücret 2020’de ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? soruları 2020’ye yaklaştığımız şu günlerde vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. İşte 2020 asgari ücrete ve AGi’ye kaç TL zam yapılacağına ilişkin detaylar…

Asgari ücret haberi sayfasında en son yaşanan asgari ücret gelişmeleri ile birlikte asgari ücret haberlerine ilişkin detaylar yer almaktadır. Son dakika asgari ücret haberleri milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. 2020 yılı asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak. Bu komisyonda işçi tarafını temsil etmek üzere Türk İş, işveren tarafını temsil etmek için TİSK ve hükümet adına Çalışma Bakanlığı olacak. Görüşmeler en az 3 veya 4 toplantı olacak anlaşma sağlanamazsa bu sayı artacak. Asgari ücret ise en geç Aralık sonu ve Ocak başında belli olacak.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücrete yüzde 8 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 161 TL zam ile 2 bin 181 TL olacak.

- Asgari ücrete yüzde 8,5 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 olan asgari ücret 172 TL zam ile 2 bin 192 TL olacak.

- Asgari ücrete yüzde 10 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 202 TL zam ile 2 bin 222 TL olacak.

- Asgari ücrete yüzde 12 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 243 TL zam ile 2 bin 263 TL olacak.

- Asgari ücrete yüzde 15 oranında zam yapılırsa, net 2.020,90 TL olan asgari ücret 303 TL zam ile 2 bin 323 TL olacak.

Eğer yukarıda yer alan tutarlardan SGK primi ve İşsizlik Fonu dışında yer alan kesintiler kaldırılırsa maaşlara ek 345 TL ek zam gelmiş olacak. Asgari ücretten vergilerin kaldırılması konusu 2019 yılı başlarında sık sık gündeme gelmişti.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ 2019) ne kadar?

İşçi bekarsa, 191.85 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışmıyorsa, 230.22 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışmıyorsa ve bir çocuğu varsa, 259 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışmıyorsa ve iki çocuğu varsa, 287.78 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışmıyorsa ve üç çocuğu varsa, 326.15 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa, 191.85 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve bir çocuğu varsa, 220.63 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve iki çocuğu varsa, 249.41 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve üç çocuğu varsa, 287.78 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve dört çocuğu varsa, 306.96 TL fiyat belirlendi.

İşçi evliyse ve eşi çalışıyorsa ve beş çocuğu varsa, 326.15 TL fiyat belirlendi.