Asgari ücret ne kadar 2020 asgari ücrete zam ne zaman? | Asgari ücret zammı belli mi?

2020 asgari ücret son dakika haberleri. Asgari ücret için geri sayım devam ediyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı konusunda büyük bir bekleyiş sürüyor. Her yıl 1 Ocak 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olan asgari ücret zammı belirleniyor. Hükümetin hakemlik görevni yürüttüğü, işveren ve işçi temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek 2020 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında 2020 asgari ücret masaya yatırılacak. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2020 asgari ücret zammı ne kadar? Asgari ücrete zam ne zaman? İşte asgari ücrete zam ne zaman gelecek 2020? sorusunun cevabı.

2020 asgari ücretin enflasyon rakamları dikkate alınarak tespit edilmesi bekleniyor. Yapılan açıklamada 10,73 'lük TÜFE 'ye göre yüzde 25 zam gelmiş, 8,52 'lik TÜFE'ye göre de yüzde 19-20 oranında bir zam geleceği bildirildi. 30 milyondan fazla işçi ve çalışanı ilgilendiren konuların başında asgari ücrete 2020’de gerçekleştirilecek olan zam bulunuyor. 2019 yılında brüt 2558,4 TL net 2.020,9 lira olarak uygulanan asgari ücretin 2020 Ocak ayı itibariyle artırılarak uygulanması beklenirken görüşmelerin ise Kasım ayı sonu ile aralık ayı başından itibaren başlaması bekleniyor. 2020 asgari ücretin 2250-2500 TL arasında olması tahmin ediliyor. 2020 yılında asgari ücrete yapılacak zam oranına ilişkin muhtemel rakamlar belli olsada vatandaşların bir diğer talebi vergilerin kaldırılması.

Asgari ücretten alınan vergiler ne kadar?

SKK Primi ödemesi: 358 TL

İşsizlik fonu kesintisi: 25 TL Yüzde 15

Gelir vergisi: 326 TL

Damga vergisi: 19.50 TL