Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Asgari ücretin brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira olarak belirlendi. Alınan karar uyarınca; işçinin günlük asgari ücreti 1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 arasında 215 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücret zammının ardından asgari ücretlinin kıdem tazminat tutarları da değişti. Peki asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar oldu? 10 yıl çalışan asgari ücretli ne kadar kıdem tazminatı alacak?

Asgari ücret kıdem tazminatı ne kadar?

Asgari ücretin brütü 5 bin 4 lira, neti ise 4 bin 253 liraydı. Asgari ücretli bir çalışan 1 yıllık çalışmasının karşılığında 5 bin 4 lira kıdem tazminatı hak ediyordu. Yeni asgari ücretle birlikte bu tutar 6 bin 741 liraya yükseldi. Örnek vermek gerekirse 10 yıldır asgari ücretli olarak aynı işyerinde çalışan kişinin alacağı kıdem tazminatı 67 bin 410 lira oldu.