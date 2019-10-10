Kıdem tazminatı ve askeri ücretli çalışan kıdem tazminatı hesaplamaları merak ediliyor. 2019 yılında asgari ücret brüt ücreti 2.558,40 TL'dir. Peki, Kıdem tazminatı tavan ücreti son dakika ne kadar oldu? Asgari ücret kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Asgari ücret kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Asgari ücretle çalışan işçinin kıdem tazminatı hesaplanırken yapılan yol, yemek, giyim gibi yapılan herhangi bir ekstra ödeme yok ise brüt ücret üzerinden yapılır. 2019 yılında asgari ücret brüt ücreti 2.558,40 TL'dir. Buna göre işçinin alacağı kıdem tazminatı tutarı işçinin çalıştığı işyerindeki çalıştığı yıl sayısı ile asgari ücret brüt tutarı olan 2.558,40 TL çarpılarak bulunmuş olur. Bu rakamdan sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Yemek, yol, giyim yardımı gibi düzenli hakları bulunan işçiye 2.558,40 TL'nin üzerine bu ödemelerin bir aya düşen ortalamalarının brütü eklenir.

Kıdem tazminatı hesaplama işlemi oldukça basit bir formül üzerinden gerçekleşiyor. Kişinin SSK'ya ödenen brüt ücreti ile çalıştığı yıl çarpılıyor. Ortaya çıkan rakam işçiye işten ayrılırken ödeniyor.

Örneğin, 5 bin TL brüt ücret kazanan bir kişi 7 yıl bir kurumda çalışırsa net 35 bin TL kıdem tazminatı alır. İşten çıkarıldığı süre için ihbar tazminatı hakkı da vardır.

Asgari ücrete yüzde 26,05 zam yapılması sonrası yeni asgari ücret bin 603 liradan 2 bin 20 TL'ye çıkarıldı. Yapılan zam sonrası brüt asgari ücret de 2 bin 29 liradan 2 bin 558 liraya yükseldi.

Böylece en düşük kıdem tazminatı tutarı da 2 bin 558 liraya çıktı. Örneğin 5 yıl çalışan bir kişi 2 bin 558 TL çarpı 5 formülü üzerinden 12 bin 790 TL ücret alır.

Kıdem tazminatı nedir?

Belirli bir süre çalıştıktan sonra işine son verilen ya da emeklilik dolayısıyla işinden ayrılmak durumunda bulunan işçiye, çalıştığı süreye göre, işyerince topluca ödenen para.