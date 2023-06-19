Asgari ücret için toplantısı sonrası flaş açıklama

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün saat 10.00'da başladı.

7 milyondan fazla çalışanı doğrudan ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısına saat 10.19 itibarıyla başladı.

Görüşme saat 12:25 sıralarında sona erdi.

"BU HAFTA AÇIKLANMASINI BEKLİYORUZ"

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Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, asgari ücret için yapılan 2. toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"Görüşmelerimiz devam edecek, bu hafta üçüncü kez bir araya geleceğiz. Bayram öncesi sonuçlanmasını bekliyoruz. İşveren temsilcilerimizde kendi aralarında tartışarak komisyona bilgi verecekler. Komisyon da bir karara vardıktan sonra açıklamayı da Cumhurbaşkanımız yapar diye düşünüyoruz. Bu hafta açıklanmasını bekliyoruz.

"GÜNÜN ŞARTLARINA GÖRE 6 AY SONRA BİR ZAM DAHA ALINABİLİR"

Ağar, 500 dolar tartışmasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Şu anda biz Türk parası olarak görüşüyoruz, dolar üzerinden pazarlık yapmıyoruz. Elbette ki günün şartlarına göre rakamlar neyse onun üzerine konuşulacak, pazarlık yapılacak ve bu hafta neticeye varacağız. Alım gücünün daha iyi olması için bu Temmuz ayında başlamak üzere asgari ücrete ara zammı gibi algılanabilir. Tekrar 6 ay sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelecek, günün şartlarına göre de bir zam daha alınacaktır."