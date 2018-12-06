THY- Euroleague
0553 313 94 23

Asgari ücret için kritik gün! Enflasyon+refah payı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün masaya oturuyor. Türk-İş, ücret tespitinde enflasyon oranının yanı sıra refah payının da göz önünde bulundurulmasını isteyecek. İşveren ise işletmelerin sıkıntısına dikkat çekiyor.

06 Aralık 2018 Perşembe 06:37
Asgari ücret için kritik gün! Enflasyon+refah payı

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren 2019 asgari ücret görüşmelerinin ilk toplantısı bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda yeni asgari ücretin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması istenen unsurlar masaya yatırılacak.

 

Toplantıda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, yeni asgari ücrette bu yıl gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması gerektiğini söyledi. Irgat, “Bunun yanına ülkenin büyümesi ve gelişmesi de göz önünde bulundurularak refah payı da eklenmeli” dedi.

İşveren teşvik sürsün dedi

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da asgari ücret belirlenirken sadece enflasyon rakamlarına odaklanılmaması gerektiğine dikkat çekti. Koç, “İşverenler olarak geçmiş enflasyon yerine hedef enflasyonun dikkate alınmasını istiyoruz. Geçmişte yaşamak yerine hedefleri önümüze koymalıyız. İşverenlerimizin maliyeti, ekim ayından itibaren asgari ücret desteğinin kalkmasıyla yüzde 5 arttı.

2019 yılı için bu desteğin artırılarak yeniden uygulanmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerleri için SGK işveren teşviklerinin artırılarak sürdürülmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Mevcut ücret bin 603 lira
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 06:37
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İrlanda'dan İsrail'i şoke eden onay! Yasaklanıyor...
    1. İrlanda'dan İsrail'i şoke eden onay!..
    2. Meteorolojiden yeni uyarı
    3. Türkiye'den izin talep edecekler.....
    4. Kolombiya’da el sanatları fuarı..
    5. Polislere müjde... Emekli ikramiyesi..
    6. Asgari ücret için kritik gün!..
    7. Ortalık karıştı! Rusya’dan tehdit gibi..
    8. Rusya'dan Türkiye açıklaması
    9. Türkiye'ye koştular! Bir ayda 380..
    10. Üniversitede satırlı dehşet
    11. Önce patlama sonra yangın... 2 ölü 17..
    12. Fatih’te 4 katlı binada yangın
    13. Ülke şokta! Savaş uçakları havada..
    14. Fırınını basıp dehşet saçtı!
    15. Dünyayı sarsan haber! Katar'dan sonra..
    16. ABD uçakları Japonya açıklarında..
    17. Bursa'daki kaçak kazı operasyonu
    18. Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
    19. İtalya Serie A kulübünden sürpriz..
    20. Dürzi Lider Canbolat'tan İsrail'e..
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    ABD'li Jeffrey Türkiye'ye geliyor!
    ABD'li Jeffrey Türkiye'ye geliyor!

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...
    ABD'yi sarsan olay! Salgın yayılıyor...
    İnsanlığa bela olan siyonistler fıtratı bozuyor! Yapay et ürettiler
    İnsanlığa bela olan siyonistler fıtratı bozuyor! Yapay et ürettiler