Asgari ücret için heyecanlandıran rakam! Bu olursa vatandaş yaşadı

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının ilk 5 ayda yüzde 70’i geçmesiyle alım gücü düşen vatandaşın asgari ücrete ikinci bir zam yapılması konusunda beklentisi oluştu. Asgari ücrete ara zam yapılma ihtimali vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken ekonomi yönetimi ve siyasilerden peş peşe gelen açıklamalar merakla takip ediliyor. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi 2022, ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon rakamları sonrasında ‘aradaki farkı kapatacak yeni program’ ifadelerini kullanmasının ardından bir yeni daha açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Haziran'da yapılan Kabine toplantısı sonrasında, "Yılbaşında, tüm çalışanların durumlarını ekonomide gelinen noktaya uygun şekilde gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret ara zammı için olası 2 senaryo

Erdoğan asgari ücrete zam için yılbaşını işaret etse de vatandaş gözünü memur ve emekli için enflasyon farkı zammı alacağı Temmuz ayına çevirdi. SABAH’ta yer alan haberde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mayıs 2022 enflasyon oranı için açıklamada bulundu. Buna göre Mayıs ayı enflasyon oranı yıllık baz yüzde 73,5, aylık bazda ise yüzde 2,98 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber 5 aylık emekli ve memur zammı kesinleşti. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı yüzde 35,64, 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 28,14, 5 aylık memur zammı ise yüzde 35,14 olarak netleşti.

2 formül gündeme geldi

5 aylık enflasyon rakamlarına göre; En düşük memur maaşı 6.429 liradan 8.688 liraya, En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 5.796 liraya, Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 3.999 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3.292 liradan 4.465 liraya çıkacak. BAĞ-KUR tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.178 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.768 lira çıkacak.

Yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Öte yandan olası asgari ücret Temmuz zammı için 'Enflasyon farkı' ve 'Prim' formülü gündeme geldi.

Ocak 2022'de asgari ücret yüzde 50,5 artışla brüt 3.577,50'den 5.004 TL'ye yükseldi. Burada işçinin yanında işvereninde elini rahatlatan bir gelişme yaşanmış, asgari ücret üzerinden damga ve gelir vergisi kaldırılmıştı.

Temmuz zammı ile beraber 6 ay için benzer bir formül uygulanabilir. Buna göre asgari ücret üzerindeki SGK ve işsizlik sigortası priminin Aralık ayındaki 'Asgari Ücret Tespit Komisyonu' toplantısına kadar devlet tarafından karşılanması gündeme gelebilir. Bu durumda brüt asgari ücret net asgari ücrete dönüşerek 5.004 TL olarak uygulanabilir.

6 bin lira olabilir

Gündemde yer alan en önemli asgari ücrete ek zam hesaplarından bir tanesi de 'Enflasyon farkı' olarak öne çıktı. Net asgari ücret için 'Olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi masada bulunuyor.

Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen yüzde 39,67 oranında 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse; net asgari ücretin 5.940,72 liraya çıkması bekleniyor. Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon oranı yani, Temmuz-Aralık ayları arasındaki enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç olacak.