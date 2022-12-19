Asgari ücret için geri sayım başladı... 4 senaryo var!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarınki Komisyon toplantısında çalışanları koruyan ücret seviyesinde uzlaşmaya sağlanacağına inandığını söyledi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'ı ziyaretinde konuşan Bilgin, "Emekçileri enflasyon baskısından kurtaracak ve işverenlerin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin olması. İşletmeleri ayakta tutacak, işçimize rahat nefes aldıracak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye enflasyon üstü ortamda yaşıyor. Bu geçecektir ama bu konjonktürel durumun da verdiği tahribatlar vardır. Bunları onarmak, tahribatların meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak, bizim sosyal politika tedbirleriyle yapacağımız işlerdir" diye konuştu.

Bakan Bilgin, EYT'de teknik çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışmamız var. Yurt dışından çalışanların ya da Türkiye'de çalışmış sonra yurt dışına gitmiş olan işçilerimizin talepleri var. İnşallah bütün bunları bitireceğiz" dedi.

İşverene kıdemde kredi desteği konusunda hazırlıkların yapıldığını belirten Bakan Bilgin, konuyu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile çözdüklerini ifade etti. Bakan Bilgin, "Süreç başladığı zaman bunlarda herhangi bir sorun olmayacak" diye konuştu.

Asgari ücrette 4 senaryo ön planda

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları, TÜİK temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek. Bugüne kadar asgari ücrette 4 senaryo ön plana çıkıyor.

Net asgari ücret 8 bin lira (brüt 9 bin 412 lira) olursa işverene maliyeti de 11 bin 59 lira, 8 bin 250 lira (brüt 9 bin 706 lira) olursa işverene maliyeti 11 bin 404 lira, 8500 lira (brüt 10 bin lira) işverene maliyeti 11 bin 750 lira olacak.

Asgari ücretin 8 bin 750 liraya çıkarılması durumunda brüt 10 bin 294 lira olup maliyeti de 12 bin 95 liraya yükselecek.

Gelir Vergisi indirimi masada

Türk-İş, pazarlığın açlık sınırı 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor.

Gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da Türk-İş'in pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.

TİSK ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor.

Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023'te de sürdürülmesini talep ediyor.

Yarı zamanlı çalışana da istisna

Yarı zamanlı çalışanlara ücret ödemeleri, yeni işe başlayan ve işten ayrılan hizmet erbabına saat, gün sayısı dikkate alınarak verilen ücrete de istisna tam olarak uygulanacak.

Eksik günü olanlar, part-time çalışanlar da vergi istisnasından yararlanacak. Vergi istisnası prim gününe oranlanarak uygulanacak. Vergi istisnası birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak.