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Ekonomi Asgari ücret için beklenmedik tahmin! İşte bu rakam hiç beklenmiyordu
Ekonomi

Asgari ücret için beklenmedik tahmin! İşte bu rakam hiç beklenmiyordu

Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı tahmin edilirken bu kez 7 bin 500-8 bin lira öngörüsünde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 08:59:00 -
Asgari ücret için beklenmedik tahmin! İşte bu rakam hiç beklenmiyordu

2023’te uygulanacak asgari ücret, aralık başı toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

Aralık ayı yaklaştıkça enflasyonla giderek eriyen asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı da gündem olmaya başladı.

Asgari ücretliler için en yüksek harcama kalemlerinden birini oluşturan gıdada enflasyon yüzde 90'ın üzerine çıkarken 2023'ün ücretinin ne olacağı da merak konusu.

Seçim öncesi milyonlarca yurttaşı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili ise çeşitli iddialar ortaya atılıyor. 

Sabah gazetesinin haberine göre, emekli ve memurlara yılbaşında yüzde 5 ila 10 arasında refah payı verilmesi, 3 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının da yükseltileceği belirtildi

Asgari ücret ile ilgili de hesaplamalar yapıldığı belirtilen haberde bu rakamın 7 bin 500- 8 bin lira aralığında olacağı iddia edildi

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Yorumlar

Zeynel

Bu zam gelmeden üç harfli marketler zamları yapmaya başladı bütün fiyatlar yine uçmaya başladı domates salçası 50 tl olmuş koop markette 40 tl bu market terörüne dur demezseniz yğzde kaç zam yaparsanız yapın maaşlara binfaydası olmuyor anlayı artık bu üç harfli marketlere el koyun veya kayyum atayın bütün sorunlar çözülür

Mustafa

Bence devlet asgari ücretliye borsada pay versin, misal aselsan, hava yolları, bunların paralarını, para babaları yiyor, borsa, zenginin katmerli gelir kapısı olmuş.
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