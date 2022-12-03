Asgari ücret için açıkladığı rakam işçileri çileden çıkarmıştı! Türk-İş Başkanı'nın maaşı ve bindiği araba olay oldu

Asgari ücret artışı için ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Burak Akyol'un katılımıyla gerçekleşti ve ilk toplantının 7 Aralık, ikinci toplantının ise 14 Aralık'ta yapılması kararlaştırıldı. Bunun ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in 4 kişinin açlık sınırı olarak açıkladığı 7.785 TL'nin asgari ücret için kırmızı çizgileri olduğunu, bu rakamın aşağısında bir rakamla masaya oturmayacaklarını söyledi.

'Başkan, gel bu parayla sen geçin!'

Ergün Atalay'ın daha pazarlıklar başlamadan asgari ücret için 7.785 lirayı “kırmızı çizgi” göstermesi çalışanların tepkilerine neden oldu. İşçiler, “Başkan gel bu para bile bir ay sen geçin” diye isyan ederken, sosyal medyada Atalay'ın bindiği makam otomobili ve aldığı maaş tartışma konusu oldu.

Audi 6 makam aracı, 25 bin TL maaş

Ergün Atalay'ın işçi sendikası olan Türk-İş'in kendisine tahsis ettiği şoförlü Audi 6 marka makam aracı kullanmasını hatırlatan işçiler, Başkan Atalay'ın Türk-İş'ten 25 bin TL maaş aldığını iddia etti. Türk-İş Başkanı Atalay'ın lüks Audi A6 marka aracı kullanması eleştirilere neden oluyor.