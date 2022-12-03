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Gündem Asgari ücret için açıkladığı rakam işçileri çileden çıkarmıştı! Türk-İş Başkanı'nın maaşı ve bindiği araba olay oldu
Gündem

Asgari ücret için açıkladığı rakam işçileri çileden çıkarmıştı! Türk-İş Başkanı'nın maaşı ve bindiği araba olay oldu

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay'ın, asgari ücret için 7 bin 785 lirayı gündeme getirmesi, temsil ettiği işçileri adeta ayağa kaldırdı. "Başkan bu parayla gel de sen geçin" diyen işçiler, sosyal medyada Atalay'ın bindiği Türk-İş'e ait lüks makam aracını ve Atalay'ın maaşını gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 12:21:00 -
Asgari ücret için açıkladığı rakam işçileri çileden çıkarmıştı! Türk-İş Başkanı'nın maaşı ve bindiği araba olay oldu

Asgari ücret artışı için ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Burak Akyol'un katılımıyla gerçekleşti ve ilk toplantının 7 Aralık, ikinci toplantının ise 14 Aralık'ta yapılması kararlaştırıldı. Bunun ardından Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in 4 kişinin açlık sınırı olarak açıkladığı 7.785 TL'nin asgari ücret için kırmızı çizgileri olduğunu, bu rakamın aşağısında bir rakamla masaya oturmayacaklarını söyledi.

'Başkan, gel bu parayla sen geçin!'

Ergün Atalay'ın daha pazarlıklar başlamadan asgari ücret için 7.785 lirayı “kırmızı çizgi” göstermesi çalışanların tepkilerine neden oldu. İşçiler, “Başkan gel bu para bile bir ay sen geçin” diye isyan ederken, sosyal medyada Atalay'ın bindiği makam otomobili ve aldığı maaş tartışma konusu oldu.

Audi 6 makam aracı, 25 bin TL maaş

Ergün Atalay'ın işçi sendikası olan Türk-İş'in kendisine tahsis ettiği şoförlü Audi 6 marka makam aracı kullanmasını hatırlatan işçiler, Başkan Atalay'ın Türk-İş'ten 25 bin TL maaş aldığını iddia etti. Türk-İş Başkanı Atalay'ın lüks Audi A6 marka aracı kullanması eleştirilere neden oluyor. 

 

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Yorumlar

Ahmet

25000 maaş alıyor iddiası kesinlikle yalan.En az 50.000 fazlası yoksa.

Menderes akdağ

Türk iş başkanın maaşı sıkı durun dostlar asgari ücretin bürütünün 7 katı diye madde var yani 12maaş artı 6 ikramiye yıllık
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