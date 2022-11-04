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Ekonomi Asgari ücret için açık açık rakam verdi! Bu rakam herkesin hayallerini yıkacak
Ekonomi

Asgari ücret için açık açık rakam verdi! Bu rakam herkesin hayallerini yıkacak

Asgari ücret tartışmalarına ilişkin konuşan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, kamuoyunda belirtilen rakamların gerçekçi olmadığın söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 08:58:00 -
Asgari ücret için açık açık rakam verdi! Bu rakam herkesin hayallerini yıkacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından yeni asgari ücret merak konusu olmaya devam ediyor. İktidar kanadı asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmeyeceği kesin bir dille ifade ediliyor. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yılın son ayında 4 kez bir araya geldikten sonra nihai kararını açıklayacak. Kamuoyunda asgari ücret için 9 bin - 10 bin lira rakamları öne sürülüyor. CNN Türk'te bir değerlendirme yapan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram'ın açıklamaları, asgari ücretlileri hüsrana uğratacak.

"Yüzde 85'lik oran"

Bayram, " Merkez Bankası önceki yıl sonu beklentisi yüzde 60 iken yüzde 65 seviyesine çıkarmıştı. Biz bunun bir söylem dili olduğunu gerçekte böyle bir oranın olmayacağını söylemiştik. Şuan ki yüzde 85'lik oranı şöyle okumalıyız. Bir önceki yılın aynı ayına göre geçen enflasyondur. Aralık ayından bu zamana kadar geçen enflasyon yüzde 55 seviyesine çıktı.

Yüzde 55'lik enflasyon oranı üzerinden değerlendirecek olursak asgari ücret 2021 yıl sonu itibarıyla 2.825 TL olan asgari ücret 4 bin 253 TL'ye yükseltildi. O zaman enflasyon yüzde 34'tü. Bu artışın o dönemde fahiş artış olduğundan bahsedilmişti. O dönemde yüzde 50'lik artış yapıldı. İstihdama olumsuz etkisi olacağından bahsedilmişti. İstihdamda belli süre yatay seyrettikten sonra istihdamda azalma olmadı. Asgari ücretteki artışlar istihdamda olumsuz etki yaratmıyor. Yıl başında 4253 TL olan asgari ücret temmuz ayında ikinci bir kez daha arttı ve 5 bin 500 TL'ye geldi. O dönemde yüzde 30'luk artış yapılmıştı enflasyon yüzde 42'idi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asıl zammın yılbaşında yapılacağını söylemişti." dedi.

Gerçekçi rakamlar değil

Sözlerini sürdüren Bayram, "Şu andaki enflasyon rakamları yüzde 55. Şu anda her ne kadar Merkez Bankası'nın beklentisine göre yüzde 65'lik enflasyon öngörülse de yılsonu enflasyon beklentileri yüzde 75'ten aşağı çıkmayacaktır. Merkez Bankası bunun tekrar revize edecektir. Eğer yüzde 75 enflasyon olacağını farz edersek asgari ücretli temmuz ayında yüzde 30'luk fark aldı.

Daha önceden almadığı önceki dönemlerden katlandığı yüzde 40-45'lik fark var. Asgari ücret üzerine yüzde 40'lık artış yaparsak 7 bin 700 TL civarına gelir eğer yüzde 45 artış yaparsak 7 bin 945 TL civarına gelir. 8 bin lira psikolojik sınır, bu tutar açlık sınırlarının üzerinde, en azından bu dönemde açlık sınırının üzerinde bir rakam belirlenmesinde fayda var. Bu 8 bin lira en az rakam. Piyasada dolaşan 9 bin, 10 bin, 11 bin lira seviyeleri gerçekçi değil" ifadelerini kullandı.

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