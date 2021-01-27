Asgari ücret hesaplama günlük Asgari ücret fazla mesai saati ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı asgari ücreti belirledi. Asgari ücret 2021 yılında brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücrete yapılan zammın ardından AGİ tutarları da güncellendi. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş oldu. İşte AGİ dahil asgari ücret tutarları

Asgari ücretli ve diğer ücretliler için haftalık çalışma saati en fazla 45 saattir. Haftanın 6 günü çalıştığı varsayımıyla bir asgari ücretli haftada 7,5 saattir. Haftada bir gün ücretli yasal izinli olduğu için 26 günlük süre zarfında (26 x 7,5) 195 saatin üzerinde çalışılması halinde işçinin mesai ücreti isteme hakkı mevcuttur.

Fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunu'nun ilgili maddelerine göre hesaplanmaktadır. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli (%50) yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde yirmibeş (%25) yükseltilmesiyle ödenir.

Kişinin aylık asgari ücretle çalıştığını düşünürsek, bu tutarı saatlik tutarını bulmak için 1 aylık çalışmanın saatlik değerini ifade eden 225 saate bölmemiz gerekir. Daha sonra fazla çalışma için ücretin %50 zamlı halini bilmemiz gerekir. Bunun içinde çıkan rakamı 1,5 ile çarpıyoruz. Kaç saat fazla çalıştığını bulmak için de çalışılan toplam saatin içinden 45 saati çıkarıyoruz. Daha sonra da %50 zamlı alacağı birim saat ücreti ile fazla çalışılan saatle çarpıyoruz. Böylece kişinin ne kadar mesai alacağını bulmuş oluyoruz.

Asgari ücret dahil ne kadar?