Asgari ücret hangi gün açıklanır? Asgari ücretin açıklanacağı tarih

2026 yılı asgari ücretini belirleyecek görüşmeler devam ederken, kamuoyunda “Asgari ücret hangi gün açıklanır?” sorusu yeniden gündeme geldi. Sürecin nasıl ilerlediğini anlamak isteyen vatandaşlar, bir önceki yılın zam takvimini ve açıklama tarihini araştırıyor.

2025 asgari ücret hangi tarihte açıklandı?

2025 yılı asgari ücret bedeli, 24 Aralık 2024 tarihinde kamuoyuna duyuruldu. Açıklama, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasının ardından yapıldı.

2025 asgari ücret ne kadar olmuştu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Ocak ayından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret tutarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıyla açıkladı. Buna göre 2025 yılı asgari ücretine yüzde 30 oranında zam yapıldı ve net asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlendi.

Asgari ücret hangi gün açıklanıyor?

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, asgari ücret genellikle Aralık ayının son haftasında, çoğunlukla hafta içi bir günde yapılan toplantının ardından açıklanıyor. Açıklama, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısının hemen ardından kamuoyuyla paylaşılıyor.

Devam eden görüşmeler doğrultusunda, 2026 yılı asgari ücretinin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni ücretin yine Aralık ayı bitmeden duyurulması öngörülüyor.