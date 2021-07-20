Asgari ücret desteği 2021’de de sürecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada asgari ücretle çalışan işçilere 75 lira destek sağlanması kararını da içeren ‘Torba Kanun’ teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildiği hatırlatıldı.

Amaç istihdamı korumak

Açıklamada işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve arttırmak amacıyla 2016’dan 2020 sonuna kadar sağlanan asgari ücret desteğinin 2021’de de süreceği vurgulandı. Bakan Vedat Bilgin, 2021 yılında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere sektör ayrımı yapılmaksızın çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacağına işaret etti. Bilgin, söz konusu desteğin finansmanının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacağını bildirdi. Uygulamayla 1.4 milyon işletmeye 6.2 milyar lira yardımda bulunulacak. Yardımdan 9.3 milyon sigortalının faydalanacağı öngörülüyor. Tüm iş yerlerini kapsayacak asgari ücret desteği için başvuruya gerek bulunmuyor.

Hisarcıkoğlu'ndan teşekkür

Desteğin süresinin uzatılması iş dünyası temsilcilerini sevindirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Twitter paylaşımında “İş dünyamızın beklentileri arasında yer alan asgari ücret desteği TBMM’de kabul edildi. Destek 2021 yılında devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin ile milletvekillerimize teşekkür ederiz” dedi.