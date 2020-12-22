Asgari ücret belli oldu mu? Asgari ücret 2021 teklifi ne?

TÜİK'in 2021 yılı asgari ücret önerisi belli oldu! TÜİK 2021 yılı yeni asgari ücret önerisi; ağır iş kolları için 2 Bin 792 TL, orta iş kolları için 2 Bin 507 TL oldu!

Asgari ücret belli oldu mu?

Yaklaşık 7 milyon çalışanın maaşını belirleyen ancak neredeyse 83 milyonun hayatına dokunan ilk teklif belli oldu.

Buna göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Asgari ücretin artması ile SGK’ya yapılacak borçlanma ücreti ve işsizlik maaşı da artıyor. Buna göre ; 2020’de en düşük işsizlik maaşı bin 177 lira olurken olası yüzde 20,1 zamma göre 1413 liraya çıkacak.

En yüksek işsizlik maaşı ise 2 bin 354 lira olurken olası yüzde 20 zam yapıldığında 2 bin 827 liraya çıkması bekleniyor.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) askerlik, doğum, yurt dışı borçlanması yapılırken ödenecek primler asgari ücrete göre belirleniyor.

2021 yılında asgari ücrette ortaya çıkacak artışa bağlı olarak sigorta prim borçlanmalarının günlük alt limiti de yükselecek.

Asgari ücretteki artış oranında meydana gelen artışla, günlük borçlanma tutarları zamlanacak.

Askerlik, doğum, yurtdışı gibi borçlanmaları yapmak isteyenler bir an önce borçlanma işlemi için SGK Merkezlerine müracaat etmeliler. Ay sonuna kadar bu işlemi yapanlar kazançlı çıkarlar.

Örneğin; şu an için günlük 31.43 TL ile borçlanma yapma imkanı varken, 1 Ocak 2021 sonrasında bu rakam yükselecek ve borçlanma daha pahalı hale gelecek.

2021 yılında asgari ücret yüzde 20,1 oranında artarsa bir günlük borçlanma tutarı da 37.74 TL’ye yükselecek.

Yani 2020 yılı içinde 180 günlük askerlik süresi için borçlanma başvurusu yapan bir kişi toplam 5.658 TL ödeyecekken, 2021’de 180 gün için askerlik borçlanması başvurusu yapacak kişi asgari ücret yüzde 20 artarsa 6.795 TL borçlanma bedeli ödeyecek.

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Cem Kılıç şu ifadeleri kullandı: Asgari ücret belirlenirken TUİK hesaplaması önemli bir kriter.

TUİK bu hesaplamayı yaparken bekar bir işçinin hafif, orta ve ağır işlerdeki geçim maliyetini baz alıyor. Dolayısıyla bu rakam asgari ücret belirlenirken önemli bir kriter.



Ancak taraflar bu rakama asgari ücretlinin enflasyon baskısı altında kalmaması adına potansiyel enflasyon rakamlarını ekleyerek hesap yapmak durumundalar. Diğer yandan asgari ücret hafif, orta ve ağır işler için farklı belirlenmediği için ortalama bir rakam hesabı yapılması gerekliliği doğuyor. Bu rakamlar önemli bir veri ancak tek başına belirleyici değil. Özellikle bu yıl salgın koşulları da dikkate alınarak bir belirleme yapılacaktır.

Öte yandan yurtdışı, doğum, askerlik gibi borçlanmalara konu prime esas kazanç sınırı asgari ücrete endeksli olduğu için asgari ücret artınca borçlanma bedelleri de artıyor.

Asgari ücrete endeksli bir diğer gösterge ise bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısı. Bireysel emeklilik sözleşmesi sahibi kişiler her ay ödedikleri primin yüzde 25’i kadar devlet katkısı alıyorlar. Bu katkıda yıllık üst sınır söz konusu.

Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.

Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.

Kendi namına çalışanlar ile isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin prim ödemeleri de asgari ücretle birlikte yükselecek.